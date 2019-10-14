Александрова, Вихлянцева и Грачёва узнали соперниц на «ВТБ Кубок Кремля»
Стало известно распределение победительниц квалификации на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В основную сетку через отборочные соревнования прошла одна представительница России — Варвара Грачёва. В финале квалификации она обыграла представительницу Италии Джулию Гатто-Монтиконе со счётом 6:1, 6:3.
Кубок Кремля. Женщины. Москва. Распределение победительниц квалификации
Варвара Грачёва (Россия, Q) — Айла Томлянович (Австралия).
Яна Чепелова (Словакия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 8).
Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Наталья Вихлянцева (Россия).
Кайя Канепи (Эстония, Q) — Тимя Бабош (Венгрия).
В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Севастова обыграла Саснович на старте Кубка Кремля
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