Александрова, Вихлянцева и Грачёва узнали соперниц на «ВТБ Кубок Кремля»

Стало известно распределение победительниц квалификации на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В основную сетку через отборочные соревнования прошла одна представительница России — Варвара Грачёва. В финале квалификации она обыграла представительницу Италии Джулию Гатто-Монтиконе со счётом 6:1, 6:3.

Кубок Кремля. Женщины. Москва. Распределение победительниц квалификации

Варвара Грачёва (Россия, Q) — Айла Томлянович (Австралия).

Яна Чепелова (Словакия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 8).

Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Наталья Вихлянцева (Россия).

Кайя Канепи (Эстония, Q) — Тимя Бабош (Венгрия).

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.