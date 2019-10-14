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Медведев обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP

Медведев обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP
Медведев обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 14 октября россиянин Даниил Медведев обошёл швейцарца Роджера Федерера и занял третью строчку. Немец Александр Зверев поднялся на седьмую позицию, итальянец Маттео Берреттини — на восьмую.

Медведев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Чемпионская гонка ATP. 14 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945.
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5875.
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4525.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730.
7 (8). Александр Зверев (Германия) — 2855.
8 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 2525.
9 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2485.
10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325.
...
16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1695...
28 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1286.

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