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38-летний Роджер Федерер выступит на Олимпиаде в Токио

38-летний Роджер Федерер выступит на Олимпиаде в Токио
Теннис / ATP 0

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио-2020.

«На протяжении нескольких последних недель мы много обсуждали с командой, чем я буду заниматься в следующем сезоне между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США. В конце концов моё сердце решило, что я снова сыграю на Олимпийских играх», — цитирует Федерера теннисный журналист Энди Шолер в своём «твиттере».

Федерер является обладателем золотой медали Олимпийских игр. В 2008 году он в паре со Стэном Вавринкой выиграл парный турнир в Пекине (Китай). В 2012 году он вышел в финал одиночных соревнований в Лондоне, однако уступил британцу Энди Маррею.

Ранее о намерении выступить на Олимпиаде в Токио сообщил первый номер рейтинга АТР Новак Джокович.

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