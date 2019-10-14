38-летний Роджер Федерер выступит на Олимпиаде в Токио

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио-2020.



«На протяжении нескольких последних недель мы много обсуждали с командой, чем я буду заниматься в следующем сезоне между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США. В конце концов моё сердце решило, что я снова сыграю на Олимпийских играх», — цитирует Федерера теннисный журналист Энди Шолер в своём «твиттере».



Федерер является обладателем золотой медали Олимпийских игр. В 2008 году он в паре со Стэном Вавринкой выиграл парный турнир в Пекине (Китай). В 2012 году он вышел в финал одиночных соревнований в Лондоне, однако уступил британцу Энди Маррею.

Ранее о намерении выступить на Олимпиаде в Токио сообщил первый номер рейтинга АТР Новак Джокович.