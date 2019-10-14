38-летний Роджер Федерер выступит на Олимпиаде в Токио

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио-2020.
«На протяжении нескольких последних недель мы много обсуждали с командой, чем я буду заниматься в следующем сезоне между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США. В конце концов моё сердце решило, что я снова сыграю на Олимпийских играх», — цитирует Федерера теннисный журналист Энди Шолер в своём «твиттере».
Федерер является обладателем золотой медали Олимпийских игр. В 2008 году он в паре со Стэном Вавринкой выиграл парный турнир в Пекине (Китай). В 2012 году он вышел в финал одиночных соревнований в Лондоне, однако уступил британцу Энди Маррею.
Ранее о намерении выступить на Олимпиаде в Токио сообщил первый номер рейтинга АТР Новак Джокович.
- 14 октября 2019
-
16:24
-
15:41
-
15:06
-
14:46
-
14:46
-
14:30
-
14:30
-
14:09
-
13:24
-
13:22
-
12:57
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:15
-
10:46
-
09:50
-
09:29
-
09:23
-
09:00
-
08:43
-
08:34
-
08:25
-
08:09
-
08:05
- 13 октября 2019
-
22:55
-
22:28
-
21:19
-
21:07
-
20:10
-
18:52
-
17:49
-
17:18
-
16:58
-
16:38