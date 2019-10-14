Кербер досрочно завершила сезон

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер снялась с малого Итогового турнира WTA, который пройдёт в Чжухае (Китай) на следующей неделе.

Как сообщает Tennis Magazin, причиной стала травма ноги. Из-за этого 31-летняя уроженка Бремена ранее не смогла выступить на соревнованиях в Люксембурге. Таким образом, Кербер досрочно завершила нынешний сезон.

На текущий момент немка является 13-й ракеткой мира.

Напомним, в начале октября о досрочном завершении сезона объявила испанская теннисистка, экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Уроженка Каракаса (Венесуэла) отказалась от участия в турнирах в Тяньцзине и Москве. В 2019 году 25-летняя спортсменка провела 41 матч, из которых сумела выиграть в 21. В её активе — трофей в Монтеррее (Мексика).