Кербер досрочно завершила сезон
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер снялась с малого Итогового турнира WTA, который пройдёт в Чжухае (Китай) на следующей неделе.
Как сообщает Tennis Magazin, причиной стала травма ноги. Из-за этого 31-летняя уроженка Бремена ранее не смогла выступить на соревнованиях в Люксембурге. Таким образом, Кербер досрочно завершила нынешний сезон.
На текущий момент немка является 13-й ракеткой мира.
Напомним, в начале октября о досрочном завершении сезона объявила испанская теннисистка, экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Уроженка Каракаса (Венесуэла) отказалась от участия в турнирах в Тяньцзине и Москве. В 2019 году 25-летняя спортсменка провела 41 матч, из которых сумела выиграть в 21. В её активе — трофей в Монтеррее (Мексика).
Корне вслед за Шараповой и Кербер снялась с турнира в Люксембурге
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