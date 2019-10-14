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Дмитрий Медведев: ВТБ Кубок Кремля стал одним из самых престижных соревнований

Дмитрий Медведев: ВТБ Кубок Кремля стал одним из самых престижных соревнований
Теннис / Кубок Кремля 0

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что за последние несколько десятилетий турнир ВТБ Кубок Кремля стал одним из самых престижных соревнований.

«За несколько десятилетий турнир стал одним из самых престижных соревнований, которые проводятся в нашей стране. Здесь одерживали блестящие победы многие выдающиеся теннисисты, для которых турнир послужил отправной точкой в их профессиональной карьере, проложил путь к дальнейшим успехам.

Особые слова благодарности — организаторам турнира. Вы делаете всё для того, чтобы участники и зрители наслаждались атмосферой теннисного праздника, чувствовали гостеприимство столицы России", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Действующими чемпионами соревнований являются россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина. Предстоящий розыгрыш ВТБ Кубка Кремля станет юбилейным, 30-м в истории. Турнир пройдёт с 14 по 20 октября.

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