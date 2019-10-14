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Кузнецова проиграла Муховой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля»

Кузнецова проиграла Муховой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля»
Теннис / Кубок Кремля 0

Россиянка Светлана Кузнецова на старте «ВТБ Кубка Кремля» в двух сетах уступила представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Кузнецова, занимающая 57-ю строчку рейтинга WTA, выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из восьми. В активе её соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 5 сделанных брейков. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Мухова поспорит с соотечественницей Донной Векич, посеянной под четвёртым номером.

Кубок Кремля, действующей победительницей которого является россиянка Дарья Касаткина, пройдёт в период с 12 по 20 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 1 032 000.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
14 октября 2019, понедельник. 20:30 МСК
Светлана Кузнецова
57
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Каролина Мухова
35
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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