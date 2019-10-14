Калинская: матч с Потаповой был тяжёлый как психологически, так и физически

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход во второй круг ВТБ Кубка Кремля. Она в трёх сетах обыграла соотечественницу, Анастасию Потапову, со счётом 6:0, 3:6, 6:4.

«Очень рада победе, это важно – это моя первая победа в основе в Москве. Был тяжёлый матч как психологически, так и физически. Рада, что справилась, надеюсь, следующий матч буду играть ещё лучше.

Я теряла концентрацию во время матча. Как раз при счёте 5:3 был такой момент, когда не удержала концентрацию и, к сожалению, не смогла взять свою подачу.

Моя наставница Патрисия Тарабини советовала мне успокоиться, не торопиться, придерживаться своего плана на игру. Ничего особенного.

Приятно играть в новом месте. Конечно, я чувствовала публику, но, так как играла против соотечественницы, мне кажется, всё-таки больше за неё был народ. Но всё равно очень приятно играть дома.

Задачи на ВТБ Кубок Кремля? Пройти первый круг, чтобы закрепиться в топ-100", — цитирует Калинскую официальный сайт турнира.