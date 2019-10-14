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Медведев: рад вернуться домой

Медведев: рад вернуться домой
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил болельщикам, что прилетел в Москву. Он опубликовал соответствующее фото в «Инстаграме».

«Рад вернуться домой», — написал Медведев.

Напомним, Даниил сыграет на турнире ВТБ Кубок Кремля. Он начнёт соревнования со второго круга, где его соперником станет победитель матча Алибек КачмазовАлен Авидзба.

Ранее Медведев выиграл престижный турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), став седьмым действующим теннисистом, кому удалось завоевать не менее одного трофея категории АТР 1000 в карьере.

Оба выигранных «Мастерса» Медведева уложились в последние два месяца. В августе россиянин стал чемпионом соревнований в Цинциннати (США).

В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира.

Фотография доступна на странице Медведева в «Инстаграме».

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