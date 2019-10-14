Медведев: рад вернуться домой

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил болельщикам, что прилетел в Москву. Он опубликовал соответствующее фото в «Инстаграме».

«Рад вернуться домой», — написал Медведев.

Напомним, Даниил сыграет на турнире ВТБ Кубок Кремля. Он начнёт соревнования со второго круга, где его соперником станет победитель матча Алибек Качмазов — Ален Авидзба.

Ранее Медведев выиграл престижный турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), став седьмым действующим теннисистом, кому удалось завоевать не менее одного трофея категории АТР 1000 в карьере.

Оба выигранных «Мастерса» Медведева уложились в последние два месяца. В августе россиянин стал чемпионом соревнований в Цинциннати (США).

В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира.

Фотография доступна на странице Медведева в «Инстаграме».

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