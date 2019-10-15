Голодец: Медведев, Хачанов и Рублёв уже состоялись как топ-теннисисты

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что у российского теннисиста Даниила Медведева в перспективе высокие шансы стать первой ракеткой мира.
«Радует, что у нас появилась новая плеяда очень талантливых игроков в большом теннисе. Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв уже состоялись как топ-теннисисты и показывают замечательные результаты. Это достойная смена наших титулованных игроков — Евгения Кафельникова, Марата Сафина и Николая Давыденко.
Будем болеть за ребят и надеяться, что все трое будут на лидирующих позициях в рейтинге ATP многие годы. Способен ли Медведев в перспективе стать первой ракеткой мира? Нам бы всем этого очень хотелось", — цитируют Голодец «Известия».
Напомним, Медведев, Хачанов и Рублёв сыграют на турнире «ВТБ Кубок Кремля».
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