Калинская: сложно представить, что я буду сотрудничать с тренером-мужчиной

Российская теннисистка Анна Калинская после победы в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля» с Анастасией Потаповой заявила, что у неё нет особого настроя на игры с соотечественницами.
«У меня нет такого, что на россиянок у меня другой настрой. Просто с Настей Потаповой мы хорошие подруги, поддерживаем друг друга, и, когда я увидела сетку и жребий на первый круг, я немножко расстроилась.
Почему выбор пал на тренера-женщину? Так получилось. Если честно, сейчас мне сложно представить, что в будущем я буду сотрудничать с тренером-мужчиной", — цитирует Калинскую официальный сайт Кубка Кремля.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице России Калинская поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия, 8) — Яна Чепелова (Словакия, Q).
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