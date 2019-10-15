Газманов на сцене, Сафин и стильная Касаткина. Фото с вечеринки Кубка Кремля

14 октября в Москве в конгресс-парке гостиницы «Украина» состоялась вечеринка открытия турнира «ВТБ Кубок Кремля», на которую были приглашены участники соревнования и легенды отечественного тенниса.
Выступивший в ходе вечера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил возросший престиж турнира «ВТБ Кубок Кремля».
«За несколько десятилетий турнир стал одним из самых престижных соревнований, которые проводятся в нашей стране. Здесь одерживали блестящие победы многие выдающиеся теннисисты, для которых турнир послужил отправной точкой в их профессиональной карьере, проложил путь к дальнейшим успехам".
Действующими чемпионами турнира являются россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина. Предстоящий розыгрыш ВТБ Кубка Кремля станет юбилейным, 30-м в истории. Турнир пройдёт с 14 по 20 октября.
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