Газманов на сцене, Сафин и стильная Касаткина. Фото с вечеринки Кубка Кремля

14 октября в Москве в конгресс-парке гостиницы «Украина» состоялась вечеринка открытия турнира «ВТБ Кубок Кремля», на которую были приглашены участники соревнования и легенды отечественного тенниса.

Выступивший в ходе вечера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил возросший престиж турнира «ВТБ Кубок Кремля».



«За несколько десятилетий турнир стал одним из самых престижных соревнований, которые проводятся в нашей стране. Здесь одерживали блестящие победы многие выдающиеся теннисисты, для которых турнир послужил отправной точкой в их профессиональной карьере, проложил путь к дальнейшим успехам".

Действующими чемпионами турнира являются россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина. Предстоящий розыгрыш ВТБ Кубка Кремля станет юбилейным, 30-м в истории. Турнир пройдёт с 14 по 20 октября.