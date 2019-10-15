Кафельников верит в продолжение победной серии Медведева

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев является фаворитом турнира «ВТБ Кубок Кремля». В турнире также примут участие Марин Чилич, Душан Лайович, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.



«Даниил находится в прекрасной форме, и у меня нет сомнений, что он фаворит Кубка Кремля. К четвергу он успеет восстановиться после турнира в Шанхае и при домашних трибунах будет способен продолжить свою победную серию. Он очень уверен в себе», — приводят слова Кафельникова «Известия».

Ранее Медведев выиграл престижный турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), став седьмым действующим теннисистом, кому удалось завоевать не менее двух трофеев категории АТР 1000 в карьере.



Оба выигранных «Мастерса» Медведева уложились в последние два месяца. В августе россиянин стал чемпионом соревнований в Цинциннати (США).



В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира.