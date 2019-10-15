15-летняя Гауфф поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Блинковой

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала об ожиданиях от матча первого круга турнира в Люксембурге с россиянкой Анной Блинковой, посеянной под восьмым номером. Встреча состоится завтра, 16 октября.

«Я видела пару матчей Блинковой. Знаю, что она молода. Думаю, это будет отличная игра. Я буду стараться продолжать прогрессировать. Надеюсь, смогу хорошо выступить и в одиночном, и в парном разрядах, чтобы завершить год мощно.

После этого турнира я сделаю перерыв, отдохну, начну предсезонную подготовку и сконцентрируюсь на учёбе в школе", — приводит слова Гауфф официальный сайт тура.

На минувшей неделе Кори выиграла турнир в Линце. В 2018 году победительницей турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.

