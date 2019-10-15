Продюсер RT Алейхо: Медведев может не сыграть в Москве

Чемпион «Мастерса» в Шанхае и первая ракетка «ВТБ Кубка Кремля» Даниил Медведев пока не определился, примет ли он участие в турнире в Москве, сообщает в своем «инстаграме» продюсер канала RT Фабио Алейхо.
Источник сообщил, что на турнирном ужине Медведев высказал свои сомнения в том, что выступит на соревнованиях. Российский теннисист сказал, что очень устал после Шанхая и еще не адаптировался к смене часовых поясов. Окончательное решение будет принято сегодня, 15 октября.
В Москве Медведев должен стартовать со второго круга.
Медведев выиграл престижный турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), став седьмым действующим теннисистом, кому удалось завоевать не менее двух трофеев категории АТР 1000 в карьере.
Оба выигранных «Мастерса» Медведева уложились в последние два месяца. В августе россиянин стал чемпионом соревнований в Цинциннати (США).
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