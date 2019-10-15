Медведев обошёл Федерера по призовым, заработанным в 2019 году

Первая ракетка России Даниил Медведев, выиграв турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), довёл сумму призовых, заработанных в 2019 году до $ 6,872,104, что на 300 тыс больше, чем у швейцарца Роджера Федерера ($ 6,509,783).



Таким образом 23-летний уроженец Москвы вышел на третье место по призовым в 2019 году. Даниил уступает лишь сербу Новаку Джоковичу ($ 9,984,269) и испанцу Рафаэлю Надалю ($ 11,926,883).



Напомним, в текущем сезоне Медведев провёл 76 матчей, в которых одержал 59 побед. В его активе четыре завоёванных трофея: в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. На последних шести турнирах Даниил неизменно доходит до финала (три победы при поражениях в Вашингтоне, Монреале и на US Open).

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