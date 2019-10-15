Медведев: у меня не такие руки, как у некоторых

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о стиле игры, который позволил ему совершить прорыв в этом сезоне. В 2019 году уроженец Москвы дошёл до финала Открытого чемпионата США, а также выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.

«Думаю, я играю в умный теннис, потому что у меня не такие руки, как у некоторых. Даже если говорить о подаче. Я сумел прибавить, но подать со скоростью 230 км/ч не смогу. Не знаю почему, но я этого не могу. Поэтому я просто играю в свой теннис. Я стал лучше понимать свою игру, пытаюсь действовать разнообразно и в каждой ситуации выбирать правильный удар. Если уж я добиваюсь таких результатов, это значит, что я могу играть умно», — приводит слова Медведева ASAP Sports.

Всего на счету Даниила 7 титулов на соревнованиях ATP в одиночном разряде.

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