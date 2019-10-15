Медведев поблагодарил журналиста за смешной вопрос о его фамилии

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после победы на «Мастерсе» в Шанхае ответил на вопрос журналиста о произношении его фамилии, сообщает ASAP Sports.
Один из китайских репортёров спросил уроженца Москвы: «Только вы можете дать ответ. Мы стараемся произносить фамилии иностранных игроков как можно ближе к оригиналу. С Федерером и Надалем вопросов не было, но насчёт вас возник спор. Вот два варианта, послушайте внимательно. Первый — Мей Де Вей Де Фу. Второй — Мей Де Вей Дзи Фу. Какой из них правильный?»
Медведев ответил так: «Первый. Помню, как в прошлом году в Токио меня так и называли. Я выиграл тот турнир. Кажется, когда я выходил на корт в Шанхае, диктор также называл первый вариант. Он больше похож на мою фамилию. Спасибо вам. Отличный вопрос. Очень смешной».
В финале «Мастерса» в Шанхае Даниил победил немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:1.
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