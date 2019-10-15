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Нисикори расстался с тренером после девяти лет сотрудничества

Нисикори расстался с тренером после девяти лет сотрудничества
Теннис / ATP 0

Японский теннисист Кей Нисикори объявил о завершении сотрудничества с тренером Данте Боттини. Аргентинский специалист работал в команде уроженца Мацуэ с 2012 года.

«После девяти лет совместной, практически ежедневной работы я решил, что пришло время для нового вызова. Я всегда буду благодарен за вклад Данте в мою карьеру, и мы, очевидно, останемся очень близкими друзьями. Я очень ценю последние девять лет и нашу дружбу», — написал Кей в своём «твиттере».

В настоящее время 29-летний японец является девятой ракеткой мира. В 2019 году он провёл 43 матча, в которых добыл 29 побед. В его активе виктория на турнире в Брисбене (Австралия). Последний официальный матч Нисикори провёл на US Open, где в третьем круге уступил Алексу де Минору из Австралии.

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