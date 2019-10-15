Зверев: хочу, чтобы теннис был в надёжных руках после ухода «Большой тройки»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о важности выстраивания положительного имиджа для завоевания любви фанатов после ухода из спорта Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.



«За последний год в теннисе произошли изменения. Раньше я был единственным молодым парнем, который мог составить конкуренцию Роджеру, Рафе и Новаку. Теперь же я вижу и других ребят.



Впрочем, по-прежнему заметна разница в нашем поведении. Это я начал замечать лишь сейчас, когда смотрю на других молодых парней со стороны. Знаете, никто особо не заботится о своём имидже. Я же в последнее время начал это делать. Зачем? Хочу, чтобы теннис был в хороших руках после того, как Джокович, Надаль и Федерер завершат карьеры.



Надеюсь, не только я это понимаю. Все молодые игроки должны думать об этом, чтобы после ухода «Большой тройки» болельщики влюбились в новых игроков.



Я не говорю, что это должен быть я или другой конкретный теннисист. Возможно, это будет новая суперзвезда, о которой мы пока даже не знаем», — цитирует Зверева Tennis World USA.