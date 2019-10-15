Серена Уильямс поздравила 15-летнюю Гауфф с дебютным трофеем
38-летняя американка Серена Уильямс отметила завоевание первого трофея в карьере 15-летней соотечественницей Кори Гауфф. Напомним, в решающем матче соревнований в Линце (Австрия) она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:3, 1:6, 6:2.
«Очень волнительно! Мои поздравления!!!» — написала Серена в своём «твиттере».
По ходу соревнований Гауфф впервые в карьере обыграла представительницу топ-10 рейтинга WTA — в матче 1/4 финала она оказалась сильнее голландки Кики Бертенс — 7:6 (7:1), 6:4. Успешное выступление в Линце позволило ей дебютировать в топ-100 рейтинга WTA.
Уже завтра, 16 октября, Кори сыграет с россиянкой Анной Блинковой в матче первого круга соревнований в Люксембурге.
Гауфф — самая молодая победительница турнира WTA за 15 лет
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