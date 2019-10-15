Первый россиянин покинул розыгрыш Кубка Кремля

20-летний российский теннисист, 424-я ракетка мира Артём Дубривный не сумел пробиться во второй раунд соревнований категории АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях он уступил представителю Сербии Миомиру Кецмановичу (8) — 1:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Дубривного 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка из 4. Победитель встречи отметился 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 6 брейками.



Следующим соперником Кецмановича станет победитель матча Жереми Шарди (Франция) — Николас Джарри (Чили).



Действующим чемпионом Кубка Кремля является россиянин Карен Хачанов. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино — 6:2, 6:2. Соревнования завершатся 20 октября.