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Первый россиянин покинул розыгрыш Кубка Кремля

Первый россиянин покинул розыгрыш Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

20-летний российский теннисист, 424-я ракетка мира Артём Дубривный не сумел пробиться во второй раунд соревнований категории АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях он уступил представителю Сербии Миомиру Кецмановичу (8) — 1:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Дубривного 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка из 4. Победитель встречи отметился 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 6 брейками.

Следующим соперником Кецмановича станет победитель матча Жереми Шарди (Франция) — Николас Джарри (Чили).

Действующим чемпионом Кубка Кремля является россиянин Карен Хачанов. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино — 6:2, 6:2. Соревнования завершатся 20 октября.

Кубок Кремля (м). 1-й круг
15 октября 2019, вторник. 11:00 МСК
Артём Дубривный
424
Россия
Артём Дубривный
А. Дубривный
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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