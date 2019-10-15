Александрова вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля», Вихлянцева выбыла

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Словакии Яну Чепелову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 57 минут.
Екатерина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Александрова поспорит с соотечественницей Анной Калинской (WC).
Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс (Q) со счётом 3:6, 2:6. За выход в четвертьфинал Кирстен поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, 5).
В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
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