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Александрова вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля», Вихлянцева выбыла

Александрова вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля», Вихлянцева выбыла
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Словакии Яну Чепелову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Екатерина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Александрова поспорит с соотечественницей Анной Калинской (WC).

Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс (Q) со счётом 3:6, 2:6. За выход в четвертьфинал Кирстен поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, 5).

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
15 октября 2019, вторник. 13:10 МСК
Яна Чепелова
155
Словакия
Яна Чепелова
Я. Чепелова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
38
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Кубок Кремля (ж). 1-й круг
15 октября 2019, вторник. 12:30 МСК
Кирстен Флипкенс
120
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Наталья Вихлянцева
93
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
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