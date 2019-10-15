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Сафин рассказал о работе болбоем на Кубке Кремля

Сафин рассказал о работе болбоем на Кубке Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин вспомнил про опыт работы болбоем на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Был полуфинал. Мы бежали на корт, а в этот момент в одном из ларьков начали раздавать одежду – подарки. Мы, естественно, свернули. Не добежали до полуфинала. За это нас очень сильно наругали, но для нас было важнее получить подарки. Ну, дети», — рассказал Сафин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Кубок Кремля проходит в Москве с 14 по 20 октября. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является россиянин Карен Хачанов. Женский турнир в 2018 году выиграла уроженка Тольятти Дарья Касаткина. Марат Сафин никогда не побеждал на Кубке Кремля.

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