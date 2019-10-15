Сафин рассказал о работе болбоем на Кубке Кремля
Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин вспомнил про опыт работы болбоем на турнире «ВТБ Кубок Кремля».
«Был полуфинал. Мы бежали на корт, а в этот момент в одном из ларьков начали раздавать одежду – подарки. Мы, естественно, свернули. Не добежали до полуфинала. За это нас очень сильно наругали, но для нас было важнее получить подарки. Ну, дети», — рассказал Сафин в интервью «Матч ТВ».
Напомним, Кубок Кремля проходит в Москве с 14 по 20 октября. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является россиянин Карен Хачанов. Женский турнир в 2018 году выиграла уроженка Тольятти Дарья Касаткина. Марат Сафин никогда не побеждал на Кубке Кремля.
А не замахнуться ли Медведеву ещё и на Кубок Кремля?
Безумный график Даниила Медведева продолжается – после шести финалов подряд и титула на «Мастерсе» в Шанхае он сыграет в родной Москве.
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