Касаткина откатится в восьмой десяток рейтинга WTA

Раннее поражение россиянки Дарья Касаткиной на турнире «ВТБ Кубок Кремля» серьёзно ударит по позициям уроженки Тольятти в рейтинге WTA. В ближайшие понедельник она станет минимум 70-й ракеткой мира. Интересно, что в настоящее время Дарья является 37-й ракеткой мира, что позволяет ей считаться первой ракеткой России.



Напомним, Касаткина, являясь действующей чемпионкой московского турнира, уже в первом раунде проиграла украинке Даяне Ястремской.



В 2019 году Касаткина лишь однажды выиграла три матча кряду. Всего теннисистка провела 34 матча, в которых одержала лишь 13 побед.

Прошлый сезон россиянка завершала в качестве десятой ракетки мира. В 2018 году Дарья выиграла 24 матча из 42 проведённых.