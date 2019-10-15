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Медведев объявил, что снялся с «ВТБ Кубка Кремля»

Медведев объявил, что снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что из-за усталости не сможет выступить на «ВТБ Кубке Кремля».

«На самом деле никто не знал, что я так выступлю в Шанхае. Морально и физически я измождён. И как профессиональный спортсмен не хочу выходить на корт, когда не могу показать свою лучшую игру. Жалко, что не могу выступить на домашнем турнире. Но это спорт», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На прошлой неделе Медведев, являющийся четвёртой ракеткой мира, выиграл престижный турнир категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). На пути к главному трофею соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини, грека Стефаноса Циципаса и немца Александр Зверева.

Матчи основной сетки «ВТБ Кубка Кремля» стартовали вчера, 14 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Карен Хачанов.

А не замахнуться ли Медведеву ещё и на Кубок Кремля?
Безумный график Даниила Медведева продолжается – после шести финалов подряд и титула на «Мастерсе» в Шанхае он сыграет в родной Москве.
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