Медведев объяснил, почему перестал серьёзно воспринимать Циципаса

Россиянин Даниил Медведев, который ранее из-за усталости снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля», рассказал забавный случай про греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

«Было интервью во время „Мастерса“ в Шанхае, и его спросили, как он праздновал победу в Кубке Лэйвера. Не только у меня, но и у многих людей, друзей, теннисистов, русских и нерусских, с которыми мы общались по поводу его ответа, это вызвало просто дикий смех. Могу сказать, что после этого интервью я не могу воспринимать его серьёзно. Он сказал, что его заставляли пить, и это было отвратительно. Ладно, ничего страшного. «Мама, ты слышишь, это было отвратительно, я могу предоставить тебе видео» — это же смешно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.