Медведев объяснил, почему перестал серьёзно воспринимать Циципаса

Россиянин Даниил Медведев, который ранее из-за усталости снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля», рассказал забавный случай про греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.
«Было интервью во время „Мастерса“ в Шанхае, и его спросили, как он праздновал победу в Кубке Лэйвера. Не только у меня, но и у многих людей, друзей, теннисистов, русских и нерусских, с которыми мы общались по поводу его ответа, это вызвало просто дикий смех. Могу сказать, что после этого интервью я не могу воспринимать его серьёзно. Он сказал, что его заставляли пить, и это было отвратительно. Ладно, ничего страшного. «Мама, ты слышишь, это было отвратительно, я могу предоставить тебе видео» — это же смешно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 15 октября 2019
-
20:15
-
19:54
-
18:28
-
18:16
-
17:57
-
17:06
-
17:05
-
16:59
-
16:38
-
16:00
-
15:50
-
15:07
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:05
-
12:57
-
12:51
-
11:58
-
11:30
-
11:24
-
11:01
-
10:38
-
10:06
-
10:05
-
09:50
-
09:44
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
00:48
-
00:45
- 14 октября 2019
-
23:48
-
23:26
-
22:47