Нисикори снялся с турнира в Вене из-за травмы

Японский теннисист Кей Нисикори сообщил, что из-за травмы локтя не сможет выступить на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). Соревнования пройдут с 21 по 27 октября.

«Жаль, не удастся выступить в Вене. Для меня это очень неприятная новость. Я уже забронировал корты для тренировок, однако восстановление затянулось», — приводит слова Нисикори официальный сайт турнира.

Место девятой ракетки мира в основной сетке займёт американец Сэм Куэрри.

Ранее Нисикори объявил о завершении сотрудничества с тренером Данте Боттини. Аргентинский специалист работал в команде уроженца Мацуэ с 2012 года.

В 2019 году Нисикори сыграл 43 встречи, в которых добыл 29 побед. Последний официальный матч Кей провёл на US Open, где в третьем круге уступил Алексу де Минору из Австралии.