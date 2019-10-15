Теннисистки Чуракова и Глимакова завоевали бронзу на Всемирных пляжных играх

Россиянки Дарья Чуракова и Ирина Глимакова завоевали бронзовые награды в соревнованиях по пляжному теннису в парном разряде на первых Всемирных пляжных играх. Турнир проходит в Дохе (Катар).

В матче за третье место Чуракова и Глимакова взяли верх над итальянками Джулией Гаспарри и Софией Чиматти со счётом 4:6, 6:1, [10:7].

Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября. В медальном зачёте сборная России занимает пятое место, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

Ранее на Всемирных пляжных играх сборная России по футболу обыграла Иран со счётом 6:2 и вышла в финал. В решающем поединке соперником российской команды станет победитель другого полуфинального матча Бразилия — Италия. Финал состоится завтра, 16 октября.