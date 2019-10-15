Теннисистки Чуракова и Глимакова завоевали бронзу на Всемирных пляжных играх
Россиянки Дарья Чуракова и Ирина Глимакова завоевали бронзовые награды в соревнованиях по пляжному теннису в парном разряде на первых Всемирных пляжных играх. Турнир проходит в Дохе (Катар).
В матче за третье место Чуракова и Глимакова взяли верх над итальянками Джулией Гаспарри и Софией Чиматти со счётом 4:6, 6:1, [10:7].
Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября. В медальном зачёте сборная России занимает пятое место, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.
Ранее на Всемирных пляжных играх сборная России по футболу обыграла Иран со счётом 6:2 и вышла в финал. В решающем поединке соперником российской команды станет победитель другого полуфинального матча Бразилия — Италия. Финал состоится завтра, 16 октября.
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр в Дохе
- 15 октября 2019
-
20:15
-
19:54
-
18:28
-
18:16
-
17:57
-
17:06
-
17:05
-
16:59
-
16:38
-
16:00
-
15:50
-
15:07
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:05
-
12:57
-
12:51
-
11:58
-
11:30
-
11:24
-
11:01
-
10:38
-
10:06
-
10:05
-
09:50
-
09:44
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
00:48
-
00:45
- 14 октября 2019
-
23:48
-
23:26
-
22:47
Партнерский контент