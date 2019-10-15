Рублёв в трёх сетах победил Бублика на старте Кубка Кремля
Россиянин Андрей Рублёв пробился во второй круг ВТБ Кубка Кремля. Он сломил сопротивление Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из восьми. В активе Бублика 16 подач навылет, 11 двойных ошибок и 3 сделанных брейка.
За выход в четвертьфинал Рублёв поборется с победителем матча Егор Герасимов (Беларусь, Q) — Томас Фаббьяно (Италия).
Кубок Кремля проходит в Москве с 12 по 20 октября. Действующим чемпионом мужского турнира является россиянин Карен Хачанов.
Ранее четвёртая ракетка мира Даниил Медведев объявил, что снялся с соревнований из-за усталости.
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