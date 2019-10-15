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Рублёв в трёх сетах победил Бублика на старте Кубка Кремля

Рублёв в трёх сетах победил Бублика на старте Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Россиянин Андрей Рублёв пробился во второй круг ВТБ Кубка Кремля. Он сломил сопротивление Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из восьми. В активе Бублика 16 подач навылет, 11 двойных ошибок и 3 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Рублёв поборется с победителем матча Егор Герасимов (Беларусь, Q) — Томас Фаббьяно (Италия).

Кубок Кремля проходит в Москве с 12 по 20 октября. Действующим чемпионом мужского турнира является россиянин Карен Хачанов.

Ранее четвёртая ракетка мира Даниил Медведев объявил, что снялся с соревнований из-за усталости.

Кубок Кремля (м). 1-й круг
15 октября 2019, вторник. 18:30 МСК
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		3 6
         
Андрей Рублёв
31
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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