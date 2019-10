Касаткина: итоги года? Сложно подобрать слово, чтобы не запикивать

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение от украинки Даяны Ястремской со счётом 1:6, 4:6 на старте «ВТБ Кубка Кремля». По словам спортсменки, она неудачно сыграла из-за потери концентрации.

«В первом сете, может быть, немного сыграли роль нервы, но в то же время Даяна играла очень хорошо, в очень агрессивный теннис. Начало сета могло сложиться совершенно по-другому. Я могла в первом сете повести — 2:1, а не проигрывать со счётом 0:3. Такие детали обычно решают многое в ходе матча. Во втором сете, когда сделала брейк, при счёте 4:2 потеряла концентрацию, и это тоже сыграло большую роль.

Это был мой последний матч в сезоне. Какие итоги? Сложно подобрать слово, чтобы не запикивать. Нельзя даже сказать, что сезон этот был up and down. В основном он был только down. И я, в общем-то, рада, что он наконец-то завершился, что следующий сезон начнётся с чистого листа, что мне не нужно будет подтверждать много очков в следующем году. Дорога, можно сказать, пустая. В целом хочется просто забыть то, что было. Сделать выводы, учиться на ошибках и уже быть полностью готовой к следующему сезону.

В этом сезоне было много моментов, не только теннисных. Были и моменты психологические, просто жизненные. И всё это, так получилось, попало на один год. Просто так бывает, поэтому, надеюсь, в следующем году в этом плане будет такая разрядка. И всё будет по-другому", — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.