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Касаткина: желаю Медведеву, чтобы продолжал просто переть как танк

Касаткина: желаю Медведеву, чтобы продолжал просто переть как танк
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как относится к соотечественнику, четвёртой ракетке мира Даниилу Медведеву. Ранее Медведев решил сняться с «ВТБ Кубка Кремля» из-за чрезмерной усталости.

«Даниил – большой молодец. Такой прогресс совершил во второй половине года. Все в шоке. Как у него может быть такая стальная психика? Даже не физика, а психика. Шесть финалов подряд… Не знаю, как это возможно. Конечно, его подача очень сильно ему помогает.

Вы видите: чувак просто выходит, и даже если у него что-то не получается, это, во-первых, незаметно, а во-вторых, он всё равно даже сета не проигрывает. Надеюсь, он только будет развиваться и дурные мысли ему в голову приходить не будут. А он будет просто переть как танк. И всё", – передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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