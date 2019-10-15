Павлюченкова на старте Кубка Кремля победила Саккари

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля». 28-летняя уроженка Самары взяла верх над представительницей Греции Марией Саккари со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Павлюченкова выполнила 4 эйса и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. В активе Саккари 3 подачи навылет и 3 сделанных брейка. Кроме того, обе теннисистки совершили по 7 двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с соотечественницей, Варварой Грачёвой (Q).

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса. В этом сезоне Касаткина на старте турнира в Москве уступила представительнице Украины Даяне Ястремской (5).