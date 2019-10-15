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Павлюченкова на старте Кубка Кремля победила Саккари

Павлюченкова на старте Кубка Кремля победила Саккари
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля». 28-летняя уроженка Самары взяла верх над представительницей Греции Марией Саккари со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Павлюченкова выполнила 4 эйса и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. В активе Саккари 3 подачи навылет и 3 сделанных брейка. Кроме того, обе теннисистки совершили по 7 двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с соотечественницей, Варварой Грачёвой (Q).

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса. В этом сезоне Касаткина на старте турнира в Москве уступила представительнице Украины Даяне Ястремской (5).

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
15 октября 2019, вторник. 20:20 МСК
Анастасия Павлюченкова
40
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		1 3
         
Мария Саккари
29
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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