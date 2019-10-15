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Александрова рассказала, как относится к званию первой ракетки России

Александрова рассказала, как относится к званию первой ракетки России
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова подвела итоги стартового матча на «ВТБ Кубке Кремля» со словачкой Яной Чепеловой. 24-летняя уроженка Челябинска обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4.

«Матч получился непростым, первый круг никогда лёгким не бывает. Покрытие немного отличалось от того, что на тренировочных кортах. Первый сет, считаю, она играла не очень, а во втором — прибавила.

Думаю, следующий матч с Калинской будет непростым. Постараюсь сделать всё что смогу, и она сделает что сможет. Надеюсь, получится хорошая игра.

Конечно, хотела бы стать номером один в мире или выиграть турнир «Большого шлема», но эти цели кажутся какими-то далёкими. Мне проще, когда есть что-то реальное и досягаемое.

Звание первой ракетки России? Звучит, конечно, приятно, но в целом ни на что не влияет. Это неофициальный рейтинг. Приятно", — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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