Александрова рассказала, как относится к званию первой ракетки России

Российская теннисистка Екатерина Александрова подвела итоги стартового матча на «ВТБ Кубке Кремля» со словачкой Яной Чепеловой. 24-летняя уроженка Челябинска обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4.

«Матч получился непростым, первый круг никогда лёгким не бывает. Покрытие немного отличалось от того, что на тренировочных кортах. Первый сет, считаю, она играла не очень, а во втором — прибавила.

Думаю, следующий матч с Калинской будет непростым. Постараюсь сделать всё что смогу, и она сделает что сможет. Надеюсь, получится хорошая игра.

Конечно, хотела бы стать номером один в мире или выиграть турнир «Большого шлема», но эти цели кажутся какими-то далёкими. Мне проще, когда есть что-то реальное и досягаемое.

Звание первой ракетки России? Звучит, конечно, приятно, но в целом ни на что не влияет. Это неофициальный рейтинг. Приятно", — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.