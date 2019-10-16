Ястремская: не реализовала два матчбола, потому что неожиданно чихнула
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:1, 6:4. 22-летняя уроженка Тольятти не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.
«Эта победа очень многое значит для меня, потому что мне очень нравится этот турнир. Он для меня особенный! Первые два матчбола я не реализовала, потому что в этот момент неожиданно чихнула… Зато это помогло мне расслабиться!» – приводит слова Ястремской официальный сайт турнира.
За выход в четвертьфинал московских соревнований Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Турнир завершится 20 октября.
Касаткина не смогла защитить титул на Кубке Кремля, проиграв украинке Ястремской
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