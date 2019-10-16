WTA назвала лучшую теннисистку сентября

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака победила в голосовании за звание лучшей теннисистки сентября, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали представительница Беларуси Арина Соболенко и чешка Каролина Плишкова.

В январе лучшей теннисисткой была названа Осака, в феврале — швейцарка Белинда Бенчич, в марте и июне — австралийка Эшли Барти, в апреле — чешка Петра Квитова, в мае — голландка Кики Бертенс, в июле — румынка Симона Халеп, в августе — канадка Бьянка Андрееску.

В категории «Прорыв месяца» победила американка Элисон Риске. В номинации «Лучший удар сентября» первенствовала Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.

Видео доступно в официальном аккаунте WTA-тура в YouTube.