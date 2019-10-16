5 новых турниров включены в календарь WTA на 2020 год

Женская теннисисная ассоциация опубликовала календарь соревнований на 2020 год. В предстоящем сезоне дебютируют турниры категории Premier в Аделаиде и Берлине, а также соревнования уровня International в Лионе, Бад-Хомбурге и Олбани.

Всего в сезоне будет проведено 60 турниров — 55 соревнований WTA, а также 4 турнира «Большого шлема» и олимпийский теннисный турнир в Токио. Турниры WTA примут 28 стран, сообщает официальный сайт тура. Сезон-2020 начнётся 6 января тремя турнирами — в Брисбене, Окленде и Шэньчжэне. На второй неделе состоятся соревнования в Аделаиде (турнир перенесён из Сиднея) и Хобарте.



В травяном сезоне пройдут два турнира в Германии — Берлине (вместо Бирмингема) и Бад-Хомбурге. Бирмингем вместо турнира Premier примет соревнования категории International (вместо Мальорки). Турнир в Лионе пройдёт вместо соревнований в Ташкенте, а соревнования в Олбани — вместо Квебека.

Призовой фонд на 32 турнирах категории International возрастёт на 10% — каждый из них составит не менее $ 275 тыс.

Также сообщается, что старт турнира в Санкт-Петербурге перенесён на 10 февраля. Соревнования пройдут после матчей Кубка Федерации. Олимпийский теннисный турнир состоится 25 июля — 2 августа.