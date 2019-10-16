Александрова: с соцсетями у меня не складываются отношения

Россиянка Екатерина Александрова, стартовавшая на «ВТБ Кубке Кремля» с победы над словачкой Яной Чепеловой со счётом 6:1, 6:4, рассказала, почему решила завести аккаунт в «Инстаграме».

«В России играть более волнительно. Не знаю почему. В дальнейшем, конечно, хотелось бы дальше попасть в топ-30, чтобы быть сеяной на Australian Open, а там уже посмотрим. Чем дальше, тем больше хочется.

Аккаунт в «Инстаграме»? Меня заставили. Даётся очень тяжело. Сестра настояла, сказала: «Тебе надо сделать!» — и сделала. Но у меня с соцсетями отношения не складываются. Я постоянно забываю вести «инстаграм», особенно на турнирах, когда постоянно тренировка-корт-тренировка-корт, мысли в другом месте. И он вылетает из тех мыслей, что крутятся у меня в голове. Но я постараюсь, может быть, у меня получится", — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На сегодня Александрова является 38-й ракеткой мира.