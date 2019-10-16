Рублёв рассказал, как отреагировал на подачу Бублика с руки

Российский теннисист Андрей Рублёв, обыгравший на старте турнира «ВТБ Кубок Кремля» представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:1, 3:6, 6:4, рассказал, как отнёсся к подаче соперника с руки.

«Я никак не отношусь. Это больше против него сыграло. Если бы он сделал это в важный момент, я бы наоборот хотел этого. Потому что ты достаёшь мяч и у тебя преимущество — атакующий удар. Я бы лучше выбрал, чтобы он подал мне с руки, нежели первую подачу в его исполнении или эйс. Подача с руки хорошо сработает с игроками, которые очень-очень далеко стоят за задней линией. Особенно, когда важный момент и когда никто не ожидает. Или нервный момент. Это может сработать. А с игроками, которые не так далеко стоят, это, скорее, больше подарок», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.

Андрей также сравнил эту игру с прошлогодним матчем с австралийцем Ником Кирьосом.

«Он, кстати, тогда с руки не подавал. Давил на меня морально? Это эмоции. Мои эмоции, которые я не мог удержать тогда. На тот момент не мог контролировать. Когда мы после матча в здравом уме сели и всё обсудили, я сам себе вопрос задавал: а какой смысл как-то реагировать на это, если он это делает? Если он будет это делать, то в какой-то момент он сам подарит мне очки. Лучше бы он вёл себя так, чем играл серьёзно. Когда такие игроки, как Ник это делают, я даже рад», — сказал Рублёв.