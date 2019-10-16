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Павлюченкова прокомментировала выход во второй круг Кубка Кремля

Павлюченкова прокомментировала выход во второй круг Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». На старте соревнований уроженка Самары взяла верх над представительницей Греции Марией Саккари со счётом 5:7, 6:1, 6:3.

«В предыдущий раз мы встречались в Риме, и Мария победила. Она очень крепкий орешек, упорно сражается на корте и достаёт много мячей. Но я довольна тем, что очень агрессивно сыграла во втором и третьем сетах и смогла вырвать победу. Выступая дома, испытываешь особенные чувства. Я очень рада, что прошла дальше", — приводит слова Павлюченковой официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Анастасия поспорит с соотечественницей Варварой Грачёвой.

Павлюченкова на старте Кубка Кремля победила Саккари
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