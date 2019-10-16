Павлюченкова прокомментировала выход во второй круг Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». На старте соревнований уроженка Самары взяла верх над представительницей Греции Марией Саккари со счётом 5:7, 6:1, 6:3.

«В предыдущий раз мы встречались в Риме, и Мария победила. Она очень крепкий орешек, упорно сражается на корте и достаёт много мячей. Но я довольна тем, что очень агрессивно сыграла во втором и третьем сетах и смогла вырвать победу. Выступая дома, испытываешь особенные чувства. Я очень рада, что прошла дальше", — приводит слова Павлюченковой официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал соревнований Анастасия поспорит с соотечественницей Варварой Грачёвой.