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38-летний Федерер не завершит карьеру в следующем году

38-летний Федерер не завершит карьеру в следующем году
Теннис / ATP 0

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что не намерен завершать карьеру в 2020 году. Ранее 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сказал, что готов сыграть на Олимпиаде в Токио.

«Чувствую, что сил у меня ещё много. Позитивный момент в том, что я не знаю, когда это закончится. Так что моя подготовка в плане фитнеса и тренировок всегда основывается на неизвестном. Это означает, что я буду играть и после 2020 года.

Конечно, всё может закончиться внезапно, но мой фитнес-тренер говорит: «Дай знать, если решишь провести последний сезон. Тогда мы больше не будем делать фитнес-сессии. Ты просто будешь играть на турнирах и наслаждаться». Но в декабре я намерен работать над фитнесом. Пока я мотивирован — всё отлично", — приводит слова Федерера Tennis 365.

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