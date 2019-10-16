Маррей: боже, как мне было больно!

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей, стремящийся вернуться на прежний уровень после операции на бедре, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся.

«В последние пару лет было несколько моментов, когда я хотел всё бросить. Я говорил: „Не хочу больше этим заниматься“. Но моя жена Ким всегда старалась помогать мне идти вперёд. Она хотела помочь мне вернуться на корт, сохранить мотивацию и всегда получать удовольствие от тенниса.

Бывает, что никого не видишь вокруг себя, и близким приходится нелегко. Иногда ведёшь себя слишком эгоистично. Я думал лишь о себе: «Боже, как мне больно!». Но с тобой рядом есть люди, которые также вынуждены проходить через эти трудности", — цитирует Маррея The Telegraph.