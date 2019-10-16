Младенович: мне нравится играть на Кубке Кремля
Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от выхода во второй круг «ВТБ Кубка Кремля». Она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:4, 3:6, 6:2.
«Большая победа. Мне нравится выступать здесь. Спасибо за поддержку», — написала Младенович в «Твиттере».
За выход в четвертьфинал турнира француженка поборется с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.
В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса. В этом сезоне Касаткина на старте турнира в Москве уступила представительнице Украины Даяне Ястремской (5).
Кубок Кремля 2019 завершится 20 октября.
Запись доступна на странице Младенович в «Инстаграме».
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