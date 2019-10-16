Беккер: мне трудно назвать Федерера лучшим теннисистом всех времён
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер рассказал, как реагирует, когда слышит, что швейцарца Роджера Федерера называют лучшим теннисистом в истории.
«Сложно сказать, мы не можем сравнивать поколения. Лучше ли он, чем я, Джон Макинрой, Бьорн Борг, Пит Сампрас? У него больше всех титулов на турнирах „Большого шлема“, но мне трудно назвать Федерера лучшим игроком всех времён», — цитирует Беккера Tennis World USA.
Борис также представил, как могла сложиться его встреча с Федерером на корте.
«Не думаю, что ему понравилась бы моя скорость и то, что я часто иду вперёд даже после второй подачи. Я бы не давал ему времени выполнить его фирменные форхенд и бэкхенд», — сказал немец.
38-летний Федерер не завершит карьеру в следующем году
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