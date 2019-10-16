Федерер назвал сумасшествием достижения Джоковича и Надаля

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, как относится к своим достижениям, и поделился впечатлениями от противостояния с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Я стараюсь достичь как можно больше в том, что могу контролировать. Было круто завоевать 100 титулов. Это было нечто необычайное. Конечно, все рекорды рано или поздно будут побиты.
Достижения Рафы и Новак феноменальны. Это просто сумасшествие! Но они добьются большего, я это знаю. Я же постараюсь укрепить своё лидерство и выиграть больше титулов на турнирах «Большого шлема».
К тому же в дверь стучится новое поколение, так что происходит много всего. Однако я наслаждаюсь противостоянием с Новаком, Рафой и другими", — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Надаль за карьеру выиграл 19 турниров «Большого шлема», Джокович — 16.
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