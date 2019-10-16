10-я ракетка мира стала первой четвертьфиналисткой Кубка Кремля
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.
10-я ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Херцог, занимающей 49-ю строчку в рейтинге WTA, 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в полуфинал московских соревнований Бенчич поспорит с победительницей поединка Даяна Ястремская (Украина, 5) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).
В 2018 году чемпионкой турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
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