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10-я ракетка мира стала первой четвертьфиналисткой Кубка Кремля

10-я ракетка мира стала первой четвертьфиналисткой Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

10-я ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Херцог, занимающей 49-ю строчку в рейтинге WTA, 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал московских соревнований Бенчич поспорит с победительницей поединка Даяна Ястремская (Украина, 5) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).

В 2018 году чемпионкой турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
16 октября 2019, среда. 11:00 МСК
Полона Херцог
49
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
1 		6 6
         
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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