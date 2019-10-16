Муратоглу объяснил, почему С. Уильямс вернулась в теннис после рождения дочки

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, почему его подопечная возобновила карьеру после рождения дочери.

«Серене 38 лет, её дочь родилась два года назад. На тот момент у неё было 23 титула на мэйджорах, лучшая карьера и результаты. Но она всё ещё любит теннис и чувствует, что может и дальше побеждать на турнирах „Большого шлема“. Поэтому она решила вернуться. Теперь она хочет побить рекорд Маргарет Корт.

Она вернулась, хотя женщинам после родов невероятно сложно это сделать. Серена смогла воссоздать своё тело и готова к борьбе. Она приложила неимоверные усилия. Думаю, пока она далека от пика формы, но со временем выйдет на свой лучший уровень», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.



Маргарет Корт за карьеру выиграла 24 титула на турнирах «Большого шлема».