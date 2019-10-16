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Александрова разгромила Калинскую во втором круге Кубка Кремля

Александрова разгромила Калинскую во втором круге Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв соотечественницу Анну Калинскую (WC) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 48 минут.

Екатерина 11 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Александрова поспорит с победительницей поединка Донна Векич (Хорватия, 4) — Каролина Мухова (Чехия). Турнир завершится 20 октября.

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
16 октября 2019, среда. 13:15 МСК
Анна Калинская
102
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
38
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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