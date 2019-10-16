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Россиянка Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Россиянка Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге, обыграв представительницу Румынии Монику Никулеску (Q) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Маргарита 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 226 400 Гаспарян поспорит либо с немкой Татьяной Марией, либо с победительницей поединка Анна Блинкова (Россия, 8) — Кори Гауфф (США).

В 2018 году чемпионкой турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.

Люксембург. 2-й круг
16 октября 2019, среда. 13:00 МСК
Моника Никулеску
111
Румыния
Моника Никулеску
М. Никулеску
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Маргарита Гаспарян
81
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
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