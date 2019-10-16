Хачанов и Исинбаева снялись в ролике, посвящённом финальному этапу Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов, а также двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняли участие в презентационном ролике, посвящённом финальному раунду Кубка Дэвиса.

Кроме того, в видео снялись футболисты Андрес Иньеста и Антуан Гризманн, баскетболисты Пау Газоль и Рики Рубио, легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, теннисист Рафаэль Надаль, мотогонщик Марк Маркес и другие звёзды мирового спорта.

Напомним, формат Кубка Дэвиса был изменён с 2019 года. Финальный раунд турнира пройдёт на хардовых кортах Мадрида с 18 по 24 ноября. Всего в соревнованиях примут участие 18 команд. Сборная России сыграет в группе B с Хорватией и Испанией.

Видео доступно на странице Кубка Дэвиса в «Твиттере».