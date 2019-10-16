Хачанов и Исинбаева снялись в ролике, посвящённом финальному этапу Кубка Дэвиса
Российский теннисист Карен Хачанов, а также двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняли участие в презентационном ролике, посвящённом финальному раунду Кубка Дэвиса.
Кроме того, в видео снялись футболисты Андрес Иньеста и Антуан Гризманн, баскетболисты Пау Газоль и Рики Рубио, легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, теннисист Рафаэль Надаль, мотогонщик Марк Маркес и другие звёзды мирового спорта.
Напомним, формат Кубка Дэвиса был изменён с 2019 года. Финальный раунд турнира пройдёт на хардовых кортах Мадрида с 18 по 24 ноября. Всего в соревнованиях примут участие 18 команд. Сборная России сыграет в группе B с Хорватией и Испанией.
Видео доступно на странице Кубка Дэвиса в «Твиттере».
Хачанов: очень хочу выиграть Кубок Дэвиса
- 16 октября 2019
-
16:03
-
15:02
-
14:52
-
14:29
-
14:19
-
13:57
-
13:11
-
13:00
-
12:26
-
11:55
-
11:54
-
11:25
-
11:19
-
10:57
-
10:34
-
10:07
-
09:30
-
09:27
-
09:08
-
08:54
-
08:37
-
00:44
-
00:38
- 15 октября 2019
-
23:54
-
22:59
-
22:11
-
21:59
-
20:56
-
20:30
-
20:15
-
19:54
-
18:28
-
18:16
-
17:57
-
17:06
Партнерский контент