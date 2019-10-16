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Тарпищев рассказал, когда будет назван состав сборной России на Кубок Дэвиса

Тарпищев рассказал, когда будет назван состав сборной России на Кубок Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что состав команды на финальный этап Кубка Дэвиса станет известен после завершения турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Соревнования в Москве продлятся до 20 октября. Их действующим чемпионом является россиянин Карен Хачанов.

«Мы определились с тремя позициями в сборной — Медведев, если будет готов физически, Хачанов и Рублёв. Время у нас ещё есть — назовём состав после Кубка Кремля», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, формат Кубка Дэвиса был изменён с 2019 года. Финальный раунд турнира пройдёт на хардовых кортах Мадрида с 18 по 24 ноября. Всего в соревнованиях примут участие 18 команд. Сборная России сыграет в группе B с Хорватией и Испанией.

Хачанов и Исинбаева снялись в ролике, посвящённом финальному этапу Кубка Дэвиса
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