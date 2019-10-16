Тарпищев рассказал, когда будет назван состав сборной России на Кубок Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что состав команды на финальный этап Кубка Дэвиса станет известен после завершения турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Соревнования в Москве продлятся до 20 октября. Их действующим чемпионом является россиянин Карен Хачанов.

«Мы определились с тремя позициями в сборной — Медведев, если будет готов физически, Хачанов и Рублёв. Время у нас ещё есть — назовём состав после Кубка Кремля», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, формат Кубка Дэвиса был изменён с 2019 года. Финальный раунд турнира пройдёт на хардовых кортах Мадрида с 18 по 24 ноября. Всего в соревнованиях примут участие 18 команд. Сборная России сыграет в группе B с Хорватией и Испанией.